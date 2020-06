Ser criança em Angola. Milhões sem registo e fuga à paternidade é drama “muito grande”

São 11h30 da manhã de uma sexta-feira, numa rua da baixa de Luanda. Adilson, Raimundo e Guilherme limpam carros e engraxam calçado numa rua da baixa de Luanda. A Renascença pergunta-lhes o que fazem por ali e quanto ganham. “Depende dos clientes, mas tenho dias que ganho 1.000/1.500 kwanzas (1,50€/2,30€). Levo para casa, para cozinhar”, diz Adilson. Ao lado, Raimundo explica que limpa carros e às vezes engraxa sapatos. No entanto, confessam, esta não é a vida que desejam. Adilson diz que gostaria de “estudar, formar-se, ser alguém”. Raimundo usa a mesma expressão. “Gostaria de ser alguém na vida, engenheiro”. Guilherme junta-se à conversa. “Gostaria de ser alguém, trabalhar num bom sítio, se formar, ajudar a família”. Guilherme adianta a conversa sobre dificuldades. ”Esta vida é muito difícil, porque às vezes não temos nada para comer. Ficamos assim durante o dia e no dia seguinte tentamos acordar para fazer alguma coisa para comer. Tenho dois irmãos, vivo com a minha tia. Sou lavador de carros aqui no parque. É isso, madrinha. Sonho fazer coisas boas, trabalhar, é só disso que eu vivo, madrinha”, acrescenta. Em poucos lugares do mundo o repórter é tratado com este abraço em forma de palavra. E é de tal forma que nos leva para dentro daquela criança e do seu retrato de vida. Fazem parte dos números do trabalho infantil, uma das muitas formas de violência contra as crianças. Todos os dias o Instituto Nacional da Criança (INAC) atualiza os números da violência contra as crianças. De janeiro até 15 de maio o número já vai nos 1.427 casos: fuga à paternidade (677); exploração de trabalho infantil (299); disputa de guarda (155); negligência (107); violência física, psicológica e sexual (116); tráfico de crianças (13); abandono (43) práticas de feitiçaria (7), entre outros. Em 2019, por esta altura os números eram superiores.

Fuga à paternidade, um dos principais dramas sociais “Nós somos 6. O meu pai já deixou a minha mãe. Não tenho registo e não ando na escola”, diz Adilson. “Somos seis na mesma casa. O meu pai e a minha mãe separaram-se e estamos com a minha tia”, relata Guilherme. “Muito grande, muito grande, muito grande”. É o que diz o presidente do INAC, Paulo Kalessi, sobre a unidade de medida do drama social que é a fuga à paternidade em Angola. Paulo Kalessi, Presidente do INAC – Instituto Nacional da Criança, assume que nos casos de fuga à paternidade, na sua maioria, estão envolvidos agentes da Polícia Nacional e militares das Forças Armadas de Angola (FAA). “Nos casos de fuga à paternidade na sua maioria estão envolvidos agentes da Polícia Nacional e das FAA. São pessoas devidamente identificadas”, explica. Kalessi garante que o INAC, através do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, conseguiu “estabelecer uma relação com as áreas competentes dos Ministérios do Interior e da Defesa Nacional e do Centro de Mediação da Organização da Mulher Angolana (OMA), de forma a responsabilizar esses cidadãos, nos termos da lei militar, nas suas unidades”. “Não basta fazê-lo a nível civil, descontando no vencimento, mas tem que haver responsabilização na despromoção ao nível da carreira militar. Ontem nós convocávamos o pai e ele não comparecia, porque é polícia. Hoje notificamos o próprio agente e damos conhecimento ao seu superior hierárquico, para que ele seja dispensado e é escoltado até aqui. O Comandante do posto tem conhecimento das medidas e do que ficou assumido. Se no prazo de dois meses a criança não for registada a pessoa em causa será despromovida. Com estas medidas contamos que este ano os números baixem”, diz. Noutra via o INAC está a trabalhar com a UNICEF na atualização da proposta da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate da Violência Contra a Criança. Paulo Kalessi assume claramente que Angola não precisa de mais legislação para colocar a criança como prioridade do Estado, o que falta mesmo é a moralização da sociedade. “Com a liderança que temos e tendo em conta a dimensão da fuga à paternidade, em quase todos os fóruns já se debate a possibilidade de exigir que, para assumir determinados cargos públicos ou políticos, o currículo familiar tem de contar muito, porque não podemos ter, por exemplo, um diretor do INAC, ou outros, com este problema. Que moral vai ter, como é que vai sancionar os seus subordinados se ele também não assume os seus filhos?”, argumenta. Kalessi antevê que Angola está “estamos a caminhar para um país em que as questões familiares vão contar muito alto”. O presidente do INAC adianta ainda que estão “também a trabalhar com o Ministério da Educação, para no caso de professores acusados de não assumirem os filhos serem também responsabilizados”. ”Como é que um professor, que é o espelho da criança, não assume o seu próprio filho? Que moral tem?”, diz.