Morte de George Floyd. Chefe de polícia reconhece responsabilidades dos quatro agentes

O responsável daquela força de segurança de Minneapolis, que confessa ter nascido e crescido junto do local onde acabou por morrer Floyd, afirma que, quando viu as imagens que têm corrido mundo, os responsáveis da cidade e a primeira coisa que fez foi “rezar, porque era o que precisava”.

Com os Estados Unidos envoltos em protestos e uma vaga de violência, a polícia de Minneapolis quebra o silêncio sobre a morte do afro-americano George Floyd. O chefe da polícia diz que, para si, é claro que os quatro polícias envolvidos na operação que levou à morte deste afro-americano são “cúmplices”.

Reações internacionais

O Irão pediu aos Estados Unidos que "parem a violência" contra o seu próprio povo, após a morte do afro-americano George Floyd durante uma detenção realizada pela polícia, que provocou protestos em várias cidades norte-americanas.

"Ao povo americano: o mundo ouviu o vosso clamor sobre o estado de opressão. O mundo está ao vosso lado", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Moussavi, numa conferência de imprensa em Teerão.

"E às autoridades norte-americanas e à polícia: parem a violência contra o vosso povo e deixem-no respirar", disse o porta-voz aos jornalistas, em inglês, referindo-se à frase utilizada nas manifestações nos Estados Unidos “Não consigo respirar”.

“Lamentamos profundamente que o povo norte-americano, que busca pacificamente o respeito e a não-violência, seja reprimido indiscriminadamente", acrescentou Moussavi.

O Governo australiano recomendou aos seus cidadãos que não viajem para os Estados Unidos, devido aos protestos e “potencial violência” em várias cidades do país, na sequência da morte do afro-americano George Floyd.

“Não viaje para os Estados Unidos da América, incluindo o Alasca, Porto Rico e as Ilhas Havaianas”, refere o alerta emitido pelo Departamento de Negócios Estrangeiros australiano.

O Governo refere que há “recolher obrigatório em vigor em várias cidades depois de protestos violentos”, notando que “mais protestos são esperados e existe um potencial contínuo de violência”.

“Evite todas as manifestações e protestos. Monitorize os media para obter informações sobre os desenvolvimentos mais recentes e siga as instruções das autoridades locais, inclusive obedecendo ao recolher obrigatório”, recomenda.

O aviso atualiza a informação que o Governo australiano já tinha em vigor relativamente ao país, em que recomendava que os seus cidadãos que desejassem sair dos EUA devido à Covid-19, o fizessem “o mais rapidamente possível”.

“Voos limitados para a Austrália estão disponíveis a partir de Los Angeles e São Francisco”, explica.

O Governo chinês denunciou a "doença crónica" do racismo nos Estados Unidos, após a morte de um afro-americano sob custódia da polícia, que desencadeou protestos em todo o país.

A agitação em várias cidades norte-americanas é um sinal da "gravidade do problema do racismo e da violência policial nos Estados Unidos", afirmou Zhao Lijian, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, em conferência de imprensa.

Zhao comparou a violência nos Estados Unidos com a que abalou a região semiautónoma de Hong Kong, no ano passado, em reação à crescente influência de Pequim na antiga colónia britânica. Segundo Zhao, a resposta dos Estados Unidos às manifestações contra a violência policial no seu território é "um exemplo dos padrões duplos do país".

"Porque é que os Estados Unidos tratam os manifestantes violentos em Hong Kong e da chamada independência como ‘heróis', enquanto chamam àqueles que denunciam o racismo de 'rebeldes'", questionou.

Pequim acredita que "forças estrangeiras" são responsáveis pelos distúrbios em Hong Kong e classifica os manifestantes mais radicais de "terroristas".