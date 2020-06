“Profundamente arrependido”, Armstrong assume que gostava de “mudar tudo o que aconteceu”

O antigo ciclista Lance Armstrong admitiu desejar “mudar tudo o que aconteceu” e ter sido “um homem melhor” durante a sua carreira, na qual venceu sete edições da Volta a França, que posteriormente perdeu por doping.

“Desejava poder mudar tudo o que aconteceu. Desejava ter sido um homem melhor. Tudo o que posso dizer é que lamento e seguir em frente”, declarou na segunda parte do documentário “Lance”, exibido domingo pela cadeia de televisão desportiva ESPN.



Numa rara demonstração de arrependimento, Armstrong assume que o seu comportamento, pontuado por reiteradas mentiras e uso de substâncias e métodos ilícitos para melhorar a sua performance, foi “indesculpável”, atendendo a que era não só “um líder do desporto”, mas também “o líder de uma causa”, a do cancro, doença que superou antes de vencer por sete vezes o Tour.

"Totalmente inapropriado"

“Foi totalmente inapropriado, aproveitei-me completamente do meu estatuto e, por isso, estou profundamente arrependido”, completou o antigo ciclista, agora com 48 anos.

A primeira parte do documentário sobre a maior figura do ciclismo do século XXI, emitida na semana passada, centrou-se na ascensão do texano e nas personagens que o rodeavam, nomeadamente o polémico médico italiano Michele Ferrari, ou Floyd Landis, outro vencedor do Tour (2006) caído em desgraça e um dos grandes inimigos de Armstrong, assim como nas contradições das suas entrevistas nos últimos anos.



A segunda parte de “Lance” recupera a figura de Luke, o filho com quem subiu ao pódio nas suas vitórias na ‘Grande Boucle’ (1999-2005) e que aparece como figura antagónica do pai, pela sua postura antidoping.

“Sempre tive vontade de lutar por algo e trabalhar por um objetivo específico vale sempre mais do que escolher um atalho. E sinto que, se alguma vez o fizesse, diriam ‘és como o teu pai’”, defendeu o jovem, que é jogador de futebol americano na Universidade Rice, em Houston.