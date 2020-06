Morreu Janez Kocijancic, presidente dos Comités Olímpicos Europeus

O esloveno Janez Kocijancic, presidente dos Comités Olímpicos Europeus (EOC), morreu hoje em Liubliana aos 78 anos de idade, noticiou a agência de notícias eslovena STA.

Ao longo da sua carreira na vida pública, Kocijancic foi ministro, deputado, diretor da companhia aérea eslovena Adria Airways e ocupou altos cargos em várias organizações desportivas, como a vice-presidência da Federação internacional de Esqui (FIS).

Kocijancic foi um dos fundadores do Comité Olímpico Esloveno, após a independência do país, em 1991. Foi o seu primeiro presidente e permaneceu no cargo durante cinco mandatos (1991-2014).

Desde 2017 que presidia ao EOC, uma organização com sede em Roma e que é integrada por meia centena de comités olímpicos nacionais.

Na Eslovénia, recebeu várias distinções pela promoção e desenvolvimento do desporto esloveno.