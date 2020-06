Novo conselheiro “é como uma família de sapateiros escolher um estranho para a calçar”

A escolha de António Costa e Silva para conselheiro do Governo não agrada na forma como foi feita.

“Acho que há um lado interessante que é a escolha de um independente e até crítico do Governo, que pode ter um olhar mais distanciado e talvez mais lúcido nalgumas matérias, mas a forma é muito estranha”, começa por dizer Jacinto Lucas Pires.

“É como uma família de sapateiros escolher um estranho para os calçar”, compara.

Na opinião deste comentador do programa As Três da Manhã, “não se percebe a escolha do formato” e “parece-me estranho e difícil de pôr em prática”.

Henrique Raposo tem a mesma opinião e diz mesmo que “a forma escolhida não é adequada a uma República”.

“Não ponho em causa o mérito, mas se é tão bom como parece ser, que seja convidado para ministro e não ficarmos nesta zona cinzenta”, sugere.