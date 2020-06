PSP alerta. "Agravamento da situação pode levar a suspensão da Primeira Liga"

A retoma do campeonato está a ser gerida com o maior dos cuidados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e, em entrevista à Renascença, o subintendente Pedro Grilo deixa um alerta: "O agravamento da situação pode levar a uma suspensão do campeonato."



Esta é uma situação que "ninguém pretende", contudo, estando a retoma "condicionada por um conjunto de limitações", é importante que todos sejam responsáveis e cumpram com as determinações.

As forças de segurança preparam o terreno e uma nova forma de abordagem, tendo em conta as diretrizes legais e as notícias que vão dando conta do apoio que alguns grupos organizados de adeptos prometem dar aos seus clubes.

A presença de adeptos nas imediações dos estádios será controlada e todas as normas serão seguidas à risca. Pedro Grilo destaca a boa comunicação e "um contacto próximo" com as claques. A intenção "não é controlar", mas sim "proporcionar-lhes segurança" para que façam o acompanhamento dos seus clubes dentro das "questões de direito" em curso.