O que pensam as crianças do regresso do futebol e o que pensam fazer os Superdragões

O líder dos Superdragões acrescenta que tentarão respeitar ao máximo o que é pedido pela Direção-Geral da Saúde. A PSP estará no terreno para controlar todos os movimentos.

"Superdragões ameaçam retoma", titula o "Record". O diário da Cofina puxa para manchete o anúncio feito pela claque do FC Porto. "Ficaremos cá fora a apoiar para dentro, durante os 90 minutos", diz Fernando Madureira.

O jornal "O Jogo" apresenta entrevista a Nuno Lobo, candidato à presidência do FC Porto, nas eleições marcadas para 6 e 7 de junho. "Lista A [Pinto da Costa] é só mais do mesmo", critica. Nuno Lobo afasta hipótese de desistência, após ver nomes escolhidos por Pinto da Costa e refuta acusações de inexperiência.

"A Bola" preenche toda a primeira página com desenhos de crianças sobre a retoma do futebol. "Futebol puro", lê-se na manchete. No Dia Mundial da Criança, em época de pandemia, o jornal foi perceber o que representa a retoma da Liga para os adeptos mais pequenos.

O Sporting apresentou contas e os desportivos registam os 30,2 milhões de lucro no 3.º trimestre. Em entrevista ao jornal "O Jogo", Mama Baldé assume que lhe custou ser moeda de troca no negócio por Rosier.

O "Record" anuncia que os leões já procuram substituto para Mathieu, que estará de saída.

A antecipação da Assembleia Geral da Liga para dia 8 de junho também em destaque. Clube vão reunir para ratificar plano de retoma, deverão aprovar as cinco substituições por jogo e discutirão posição do presidente da direção, Pedro Proença.