Manuel Machado. "Jogo de bastidores vai no sentido de criar conflitos"

Pedro Proença está à beira de deixar a liderança da Liga Portugal. Com experiência de 30 anos e de mais de 420 jogos na I Liga, Manuel Machado assinala que o presidente do organismo que gere o futebol profissional vive "um problema que vem de trás", mesmo antes de ter assumido o cargo.

Manuel Machado considera que o futebol português aproveitou esta paragem devido à pandemia para ir "no sentido contrário" ao que seria desejado. Disto resulta "um jogo de bastidores" que tem servido a alguns clubes para "criar um conjunto de conflitos" e em que a diferenciação entre as I e II Ligas não passa "de um pequeno problema".

A ausência de público e a luta pelo título

As 10 jornadas que faltam disputar estão mesmo ao virar da esquina e, por determinação da Direção-Geral da Saúde, os estádios não poderão abrir portas ao público. Manuel Machado defende que o contexto tem melhorado e "seria muito bom" voltar a ver adeptos na bancada, porque o "futebol sem público é uma tristeza", mas entende que este ainda não seja o momento para tal.

O treinador lembra que "os comportamentos que se vivem dentro de um estádio alteram-se", por força da paixão clubística, ao invés do que sucede num avião ou dentro de uma sala de espetáculos.

Ainda neste contexto, o técnico considera que "muitos clubes" irão sentir o vazio das bancadas, "porque têm os seus estádios muito preenchidos". Já o Belenenses SAD será aquele que "menos estranhará” a realização de jogos à porta fechada.

Já sobre a corrida ao título entre FC Porto e Benfica, o experiente técnico fala de um dragão que "não fica mais rico por perder Marcano", e da benesse que será para Bruno Lage poder contar com Gabriel, "um jogador com grande consistência nos dois momentos do jogo, com e sem bola".

"O Benfica sai beneficiado, mais forte", remata Manuel Machado, nesta entrevista a Bola Branca.

Manuel Machado, de 64 anos, voltará a treinar na próxima temporada. O experiente treinador assumiu o comando técnico do Berço, clube de Guimarães que compete no Campeonato de Portugal. Responsável pela primeira ascensão do Moreirense, também de Guimarães, à Primeira Liga, Manuel Machado está de regresso ao ativo, depois de dois anos sem treinar.

Vitória de Guimarães, Moreirense, Nacional, Académica, Fafe, Sporting de Braga, Aris Salónica (Grécia), Arouca e Vila Real fazem parte do currículo do técnico.