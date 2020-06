I Liga. Polícia não vai permitir ajuntamentos nas imediações dos estádios

As operações de segurança para os últimos 90 jogos da I Liga de futebol são "muito mais do que o policiamento desportivo”, pela necessidade de conciliar as limitações impostas pela situação de calamidade ao acompanhamento dos adeptos.

“Isto é muito mais amplo do que o policiamento desportivo”, frisou o chefe da Divisão de Policiamento e Ordem Pública da Polícia de Segurança Pública (PSP), Pedro Grilo, em declarações à agência Lusa, sobre o reatamento da I Liga, após a suspensão devido à Covid-19. A competição vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios na quarta-feira, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho. Sem adeptos nos estádios, uma das preocupações da PSP passa pelo cumprimento das regras da terceira fase de desconfinamento devido à pandemia de Covid-19, que permite ajuntamentos até 20 pessoas (na Área Metropolitana de Lisboa, permanece o limite de dez pessoas, pelo menos até quinta-feira).