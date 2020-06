Hugo Miguel dará o apito oficial para a retoma da Primeira Liga

Será Hugo Miguel a dar o apito inicial para a retoma do futebol português. O Conselho de Arbitragem anunciou as nomeações para os dois jogos de abertura da 25.ª jornada, agendados para quarta-feira, e o árbitro de Lisboa foi o escolhido para o Portimonense-Gil Vicente (19h00), partida de reabertura da Primeira Liga.

Nuno Almeida estará no Famalicão-FC Porto, no primeiro jogo dos líderes da classificação. A partida está agendada para as 21h15 e terá acompanhamento em direto na Renascença.

Os assistentes nomeados são André Campos e Venâncio Tomé. O videoárbitro (VAR) é Luís Ferreira.