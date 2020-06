Governo contraria DGS. "Está completamente fora de hipótese" ter adeptos nas bancadas

Veja também:

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, contrariou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que afirmou que poderiam decorrer jogos com adeptos nas bancadas ainda esta temporada.

Numa curta declaração, o representante do governo diz que "está completamente fora de hipótese essa possibilidade", em declarações ao "Jornal Económico".

"Está completamente fora de hipótese essa possibilidade. Sei que logo nas primeiras reuniões entre a Federação Portuguesa de Futebol, Direção-Geral de Saúde e Ministério da Saúde, foram estabelecidas uma série de linhas vermelhas para o regresso do futebol para perceber se valeria a pena iniciar o processo. E nessas linhas vermelhas estava a presença de público nos estádios", afirmou.



Graça Freitas não excluiu, esta segunda-feira, a possibilidade, mediante a evolução da pandemia da Covid-19 no país.

“Não sei responder, vai depender de uma avaliação rigorosa, dos prós e dos contras. Temos de acompanhar muito bem, e a cada momento fazer a avaliação do risco”, afirmou.

Já esta segunda-feira, em entrevista à Renascença, o subintendente Pedro Grilo disse que a retoma do campeonato está a ser gerida com o maior dos cuidados e deixou um alerta: "O agravamento da situação pode levar a uma suspensão do campeonato."