Futebol. Graça Freitas não exclui hipótese de haver jogos com público esta temporada

“Temos de acompanhar muito bem, e a cada momento fazer a avaliação do risco”, disse Graça Freitas, não fechando a possibilidade de haver adeptos nas bancadas do estádios naquilo que falta jogar neste campeonato.

Mas, para já, os jogos vão começar sem público, e o primeiro é o que opõe o Famalicão e o FC Porto. Apesar desta determinação, o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, já disse que iria acompanhar a equipa portista desde o hotel em que os jogadores estão em estágio até ao estádio da turma minhota. Madureira assegurou que iriam ser respeitadas todas as medidas de segurança para evitar a propagação da Covid-19.

Já esta segunda-feira, em entrevista à Renascença, o subintendente Pedro Grilo disse que a retoma do campeonato está a ser gerida com o maior dos cuidados e deixou um alerta: "O agravamento da situação pode levar a uma suspensão do campeonato."