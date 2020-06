Arbitragem. Manuel Mota apita o Benfica-Tondela e Carlos Xistra ajuíza o Vitória de Guimarães-Sporting

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou as equipas de arbitragem para os jogos de quinta-feira da 25ª jornada.

Manuel Mota vai apitar o jogo do Estádio da Luz entre Benfica e Tondela, com apito inicial marcado para as 19h15. Jorge Fernandes e Luciano Maia serão os assistentes e Dinis Jordão será o quarto-árbitro.

Na Cidade do Futebol, na posição de videoárbitro, estará Rui Costa, assistido por Tiago Costa.

Às 21h15 arranca o Vitória de Guimarães-Sporting, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de Carlos Xistra, auxiliado por Jorge Cruz e Marco Vieira. Luís Máximo será o quarto-árbitro. Bruno Esteves é o VAR escolhido, assistido por Rui Cidade.

O primeiro jogo do dia joga-se na Madeira, entre Marítimo e Vitória de Setúbal, com arbitragem de Manuel Oliveira, assistido por Pedro Ricardo Ribeiro, Tiago Leandro e Fábio Melo, o último como quarto-árbitro.

António Nobre será o VAR da partida, assistido por Pedro Martins, na Cidade do Futebol.

Os jogo Benfica-Tondela e Vitória de Guimarães-Benfica terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.