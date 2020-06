Segunda liga inglesa de futebol regressa a 20 de junho

O objetivo da EFL é que a competição termine no último fim de semana de julho, num calendário semelhante ao da Premier League , que arranca em 17 de junho.

O Championship, a segunda divisão inglesa de futebol, deverá recomeçar em 20 de junho, anunciou, esta terça-feira, a entidade organizadora, a EFL, adiantando que a confirmação da data depende das recomendações do Governo britânico, devido à pandemia de Covid-19.

As cinco substituições por jogo serão aprovadas em(...)

Na primeira jornada, após a retoma, as equipas poderão fazer as habituais três alterações e os treinadores terão sete suplentes. A medida não está já em vigor, porque terá de ser aprovada em Assembleia Geral da Liga.

Apesar de todos os clubes terem concordado com a sua introdução, o Marítimo alertou para a eventualidade de pedidos de impugnação da classificação, caso essa alteração ao Regulamento de Competições não fosse ratificada em AG.

A Liga tinha reunião magna marcada para 9 de junho, mas o encontro foi antecipado para dia 8. Dessa forma, a jornada 26, a segunda após a retoma, que começa no dia 9 já poderá ter jogos com uma máximo de dez substituições, cinco por equipas. As alterações podem ser feitas em apenas três momentos e ao intervalo.

O Championship é liderado pelo Leeds United, orientado pelo treinador argentino Marcelo Bielsa e que conta no ataque com o internacional português Hélder Costa, autor de três golos em 37 encontros, 27 dos quais como titular.