Premier League testa som de videojogo para animar transmissões televisivas

As transmissões dos jogos da Premier League, cuja retoma está prevista para 17 de junho, poderão ter o som ambiente do videojogo FIFA 20, da EA Sports. De acordo com o "Daily Mail", os clubes vão debater o assunto, ainda esta semana.

A ideia dos organizadores, já com o exemplo maior da Bundesliga, é atenuar os impactos das transmissões televisivas de jogos sem público nas bancadas. Na Alemanha já foi feito o teste em algumas partidas, com som ambiente de adeptos.