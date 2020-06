Leipzig vence em Colónia e regressa ao pódio

O Leipzig venceu, esta segunda-feira, em casa do Colónia, por 4-2, resultado que permite ao clube voltar ao terceiro lugar.

A jogar em casa, o Colónia marcou primeiro, por Córdoba, aos 7 mionutos, mas o Leipzig virou o marcador ainda antes do intervalo, com golos de Schick e Nkunku.

Timo Werner, melhor marcador da equipa, aumentou a vantagem aos 50 minutos, e Modeste ainda reduziu, cinco minutos depois. O resultado ficou fechado aos 57 minutos, com um golo de Dani Olmo.

O Leipzig tinha sido ultrapassado, à condição, pelo Borussia Monchengladbach e Leverkusen, mas regressa aos terceiro lugar, com 58 pontos, a dois do Dortmund e a nove do líder Bayern de Munique.

O Colónia continua a meio da tabela, no 11º posto, com 34 pontos, e ainda não venceu desde o retomar da Bundesliga.