Jogadores do Liverpool ajoelham-se em Anfield em homenagem a George Floyd

Os jogadores do Liverpool ajoelharam-se, esta segunda-feira, no relvado de Anfield, em homenagem a George Floyd, afro-americano que faleceu enquanto era detido pela polícia de Minneapolis.

A morte de George Floyd desencadeou uma onda de protestos e motins contra a brutalidade policial nessa cidade e noutras partes do país, desencadeando várias altercações.

Várias figuras do desporto mundial juntam-se na homenagem a Floyd e contra o racismo. Antes do treino desta segunda-feira, os jogadores do Liverpool ajoelharam-se contra o racismo.

"A união faz a força", escreve o clube campeão europeu, na legenda da fotografia.

Mais de 4000 pessoas já foram detidas durante as pilhagens e no decorrer de bloqueios nas estradas, bem como pelo incumprimento do recolher obrigatório imposto em várias cidades norte-americanas.

Os quatro polícias envolvidos foram já despedidos da força policial e o agente Derek Chauvin foi acusado de assassínio e homicídio involuntário. A mulher já anunciou o divórcio após os acontecimentos.