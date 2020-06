Efeito da pandemia. Manchester United estende empréstimo de Ighalo

O Manchester United conseguiu estender o empréstimo de Odion Ighalo, junto do Shanghai Shenhua, até 31 de janeiro de 2021.

O avançado nigeriano, de 30 anos, estava cedido apenas até 31 de maio. No entanto, esse prazo tornou-se obsoleto, face à interrupção das competições, devido à pandemia do novo coronavírus, e o United tentou arranjar forma de poder contar com Ighalo até ao final da temporada.



Ighalo chegou ao Manchester United em janeiro, com empréstimo previsto até ao final da presente temporada. No tempo que teve para se mostrar, antes da paragem, apontou quatro golos em oito jogos.

A retoma da Premier League está agendada para 17 de junho.