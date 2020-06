Milhares voltaram ao NorteShopping após confinamento. “Parece que respiramos o normal outra vez”

“Eu estava cá no dia em que o shopping fechou e foi uma tristeza enorme ver tudo fechado, tudo apagado”, conta à Renascença Irene Barros, diretora da FNAC. A loja era uma das autorizadas e já está aberta há três semanas, mas “a alegria” hoje é diferente.

“Hoje o que sentimos, a ver as pessoas a andarem no shopping, a alegria com que andam, parece que respiramos o normal outra vez. E isso é muito importante, estamos contentes”, diz a responsável.

Também Hugo Braga, gerente da Mais Óptica, que reabriu no dia 4 de maio, diz ter esperança que os corredores vazios não regressem. “Ver novamente as pessoas a circularem traz-nos uma sensação de normalidade possível e estamos esperançosos que possamos trabalhar com normalidade”, diz à Renascença.