​Construção e remodelação de piscinas aumentam 177% durante pandemia

Quantas vezes já sonhou com uma casa com piscina, durante os dias em que esteve confinado em casa? Não foi o único. A procura por serviços de construção e remodelação de piscinas aumentou 177%, face ao primeiro trimestre do ano. Dados avançados pela Habitissimo, uma plataforma digital especializada no setor da construção, indicam que durante a pandemia os portugueses investiram em melhoramentos em casa.



Segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira, que analisa os “pedidos de orçamento recebidos nos meses de abril e maio”, os portugueses colocaram na lista de prioridades as obras e a remodelação das casas. Muitas das habitações passaram, entretanto, também a ser salas de aulas dos filhos e escritórios dos pais.

Com os olhos postos no verão, e nas férias que este ano têm novos condicionalismos, não subiu apenas o serviço de construção e remodelação de piscinas. Também a instalação de toldos aumentou 109%, face aos primeiros três meses do ano. Esta “melhoria dos espaços exteriores, como forma de atenuar o regime de confinamento obrigatório” tem também em vista, diz o comunicado “ter alternativas à praia para o início do verão”.

Dados da plataforma Habitissimo mostram ainda o impacto da pandemia no caso dos escritórios e espaços comerciais. Também aqui, “foram detetados picos de pedidos diretamente relacionados com a resposta à crise pandémica”.

Entre as áreas mais procuradas está a vidraria que “cresceu 79% nos últimos dois meses, enquanto que os serviços de limpeza foram 58% mais solicitados” do que entre janeiro e março.

Segundo o country manager do Habitissimo em Portugal, “estes são dados significativos sobre as transformações que se têm dado no setor da Construção durante o decurso da pandemia”.

Ariel Quintana aponta que “se em casa a adequação dos espaços foi influenciada pela mudança de regime laboral para o teletrabalho e pela vontade das pessoas gozarem mais os seus jardins, terraços e varandas; nos escritórios e espaços comerciais os impactos têm-se feito sentir mais ao nível das orientações de segurança para o desconfinamento gradual”.

Fundada em 2009, em Espanha, a plataforma Habitissimo está hoje presente em Espanha, Itália, França, Portugal, Brasil, México e Chile. A plataforma agrega globalmente mais de 1 milhão de profissionais, em cerca de 50 categorias, e fornece aproximadamente 2 milhões de orçamentos gratuitos por ano, prestando serviços desde carpintaria, arquitetura, engenharia entre outros.