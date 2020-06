Regresso improvável. David Luiz "nunca disse que queria voltar agora ao Benfica"

O agente de David Luiz, Kia Joorabchian, explica que o defesa-central brasileiro nunca disse que gostaria de voltar ao Benfica no imediato.

O representante do jogador esclareceu à "Sky Sports" a situação contratual de David Luiz, que está em fim de contrato com o Arsenal e que referiu que gostaria de regressar ao clube encarnado. No entanto, poderá não ser já na próxima temporada, admite.

"O que David Luiz disse foi que, se a oportunidade surgisse no futuro e antes dele se retirar, poderia voltar ao Benfica para terminar a carreira onde a começou. Mas nunca referiu que queria regressar agora ao Benfica", afirma.

O central brasileiro de 33 anos chegou ao Arsenal no início desta temporada, com contrato de uma temporada, com mais uma de opção. No entanto, a data expirou para a renovação de contrato, na sequência da pandemia da Covid-19.

Joorabchian abre a porta à continuidade de David Luiz nos "gunners", um clube onde o jogador está satisfeito e tem uma boa relação com treinador e estrutura.



"O David Luiz está muito contente no Arsenal. Tem uma relação extremamente boa com o treinador, com o diretor-desportivo, assim como com todas as pessoas. Até ao dono. Ele respeita toda a gente. O Arsenal tinha a opção de renovar, mas surgiu a pandemia e essa opção entretanto expirou. Estas situações contratuais, as renovações, se o jogador vai ou fica, iremos falar delas quando voltarmos a uma espécie de novo normal", explica.

O futuro ficará decidido ainda antes do arranque da próxima temporada: "O David Luiz vai sentar-se com o Arsenal antes do início da próxima época e ambas as partes irão decidir se ele continua ou se vai embora. Mas as possibilidades de continuar] são muito altas, ele não deseja sair".

David Luiz soma dois golos em 32 jogos disputados esta temporada. Antes, representou o Chelsea, durante sete épocas, e o PSG. O internacional brasileiro arrancou a carreira na Europa no Benfica, clube que representou entre 2006 e 2011.