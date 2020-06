Pedrinho no Benfica é "venda espetacular" para o Corinthians

O antigo internacional brasileiro Edmundo considera que o Corinthians fez um grande negócio com a venda de Pedrinho ao Benfica, por 20 milhões de euros, porque o extremo tarda em confirmar o potencial.

No programa "Expediente Futebol", da FOX Sports Brasil, Edmundo salientou que o Corinthians fez "uma venda espetacular".



"Estamos há três ou quatro anos à espera que Pedrinho estoire. Eu próprio cheguei a dizer que ele era um craque. Estamos a acompanhar os seus jogos, ele faz uma jogada e nós exaltamos a qualidade do atleta, mas a verdade não é essa: a verdade é que ele não se afirmou como o grande jogador que os adeptos do Corinthians e a grande maioria da imprensa esperavam", assinalou o antigo jogador.

Edmundo não é o primeiro a desvalorizar o reforço do Benfica. Já na altura da compra, Jorge Jesus, treinador do Flamengo e antigo técnico dos lisboetas, disse que há jogadores melhores que Pedrinho no Brasil.



Pedrinho, de 22 anos, faz parte da equipa principal do Corinthians desde 2017. Em 134 jogos, ao longo de mais de três anos, marcou 11 golos.