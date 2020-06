David Luiz não será reforço do Benfica este verão, garante Vieira

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, esclarece que David Luiz não será reforço do Benfica na próxima temporada, pelo salário que o brasileiro aufere no Arsenal e porque renovará com os "gunners".

Em entrevista à BTV, o presidente das águias esclarece que falou com o defesa-central brasileiro no domingo e abre as portas ao seu regresso no futuro, no final da carreira.

"Falei ontem com o David Luiz. Tenho uma relação com ele quase de pai para filho. Ele ia renovar com o Arsenal. Ele adora o Benfica, é um grande profissional. O que ele ganha em Inglaterra, é impensável o Benfica poder pagar. Ele ganha cerca de sete milhões de euros líquidos por ano. Se um dia ele se fartar, com 35 anos e se tiver em condições, claro que recebemos o David Luiz", afirma.

Esta segunda-feira, também o empresário do internacional brasileiro, Kia Joorabchian, fechou a porta a um regresso imediato.

"O que David Luiz disse foi que, se a oportunidade surgisse no futuro e antes dele se retirar, poderia voltar ao Benfica para terminar a carreira onde a começou. Mas nunca referiu que queria regressar agora ao Benfica", afirmou.

David Luiz estreou-se no futebol europeu no Benfica, clube que representou entrree 2006 e 2011, com seis golos apontados em 131 jogos disputados.