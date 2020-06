Bruno Lage vai continuar no Benfica, seja campeão ou não

Bruno Lage vai continuar a ser treinador do Benfica na próxima temporada, quer seja campeão, ou não, segundo diz Luís Filipe Vieira, presidente das águias, em entrevista à "BTV".

"O próprio Jesus quando ganhou campeonatos era criticado. O Bruno Lage fez um trabalho fantástico, contra todas as expetativas. Este ano começámos muito bem, mas aconteceu um percalço sério, mas estou satisfeito com o trabalho que ele tem feito. É o treinador ideal para o projeto que temos. Vai continuar, independentemente de ser campeão", afirma.

O presidente do Benfica continua a elogiar o treinador, mas coloca o objetivo de vencer o campeonato e a Taça de Portugal.

"É dedicado, trabalha o dia inteiro, é muito metódico, com um crescimento bastante grande em todos os sentidos. Passou-se um período quente em que não tivemos à altura, mas vão estar muito preparados nestes 11 jogos para ganhar estes dois títulos", continua.

Depois de um mau período, em que o clube perdeu sete pontos de vantagem e perdeu a liderança do campeonato para o FC Porto, Vieira não esconde que a pausa foi boa para a equipa encarnada.

"Neste momento, a pausa até foi boa para nós. Queremos ganhar os 30 pontos", afirma.

Questionado sobre um possível regresso de Jorge Jesus, Vieira não nega que uma dia possa regressar ao clube, mas não houve qualquer contacto nesse sentido.

"Falo com o Jesus, sou amigo dele, tirando aquele ano em que estivemos pegados. Tenho uma grande relação com ele, é um grande treinador, mas nunca vou dizer que não beberei desta água. Não sei se não vai voltar para o Benfica, deixou uma grande marca no clube", afirma.