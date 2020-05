Ler ajudou 80% das crianças a esquecer a pandemia

Entre os pais dos filhos que já dispensam os seus progenitores para ler um livro, a maioria, ou seja, 87% diz que quando eles não sabiam ainda ler, tinham o hábito de lhes lerem livros. Ainda assim, 84,5%, no entanto, “gostaria que os filhos lessem mais” e 80% reconhece que a leitura é uma atividade que une a família.

Com este inquérito a LeYa assinala o primeiro aniversário do Clube de LeYtura, lançado no ano passado durante a Feira do Livro de Lisboa e que pretende dar ás crianças de várias faixas etárias, a cada mês dois livros escolhidos por autores, editores, ilustradores, professores e outros especialistas. Este clube de subscrição assinala esse aniversário no Dia Mundial da Criança com a apresentação do resultado deste estudo.

Ler antes de ir para a cama

O inquérito mostra ainda alguns hábitos de leitura em família. Para os mais pequenos que ainda não sabem ler, 43% dos pais diz que lê diariamente aos filhos. 75% das famílias admite que a leitura é na hora de ir para a cama e é feita sobretudo durante a semana. Só 36% prefere o fim-de-semana.

Embora o estudo mostre que “ver televisão e jogar jogos eletrónicos são as atividades de maior preferência das crianças” e que “a leitura é a atividade que as crianças menos preferem”, no que toca aos livros que escolhem para ler, mais de 27% diz que são livros de fantasia, seguidos pelos livros com atividades.