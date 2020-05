​Patriarca pede mudanças profundas na relação com a natureza

É preciso atenção e cuidado para não assistir a alastramentos ou mesmo “trágicos retornos” na pandemia de covid-19. O aviso foi deixado pelo Cardeal Patriarca, D. Manuel Clemente, na missa da Solenidade de Pentecostes que celebrou na Sé de Lisboa, onde também alertou para a necessidade de o homem mudar a sua relação com a natureza.



O mundo sofre “a presente pandemia com uma globalidade e rapidez inéditas na sua nefasta transmissão”, disse D. Manuel Clemente, pedindo cuidado para não aumentar o contágio. “Não a resolveremos de vez, mesmo contando com tanta dedicação solidária e com tanta aplicação científica, ambas absolutamente louváveis, se não atuarmos com atenção e cuidado para prevenir alastramentos e alterarmos condutas”, avisou o bispo de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

D. Manuel Clemente foi ainda mais longe. “Sobretudo, não evitaremos trágicos retornos desta epidemia ou de outra congénere se não mudarmos profundamente a nossa relação com a natureza, o meio ambiente e a própria humanidade no seu conjunto”, acrescentou, lembrando a encíclica “Laudato Si”, em que o Papa escreve sobre o cuidado com a criação e defende uma ecologia integral.

“A obra do Espírito Santo é a restauração de tudo como começou em Cristo na sua união com o Pai”, afirmou o Patriarca, apelando a uma conversão constante, “renovando no mais íntimo de cada um o que nos separa de Deus, dos outros e da realidade total”.

A missa deste domingo de regresso dos fiéis aos templos, contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. À entrada, Marcelo disse que estava ali como chefe de Estado para agradecer o “comportamento exemplar” das confissões religiosas durante os dois meses e meio em que estiveram suspensas as celebrações com presença de povo.