Papa. “Desta pandemia, não se sai igual”

A diversidade na unidade é o grande dom do Espírito Santo à Igreja, disse o Papa, este domingo.

Na homilia da missa que celebrou na basílica de São Pedro, Francisco deixou, no entanto, vários alertas: ”Entre nós, existem diversidades. Por exemplo, de opinião, preferência, sensibilidade”, mas “a tentação é defender sempre de espada desembainhada as nossas ideias, considerando-as boas para todos e pactuando apenas com quem pensa como nós. É uma feia tentação que divide”.

Outros dos riscos é olhar a Igreja de forma mundana: ”O mundo vê-nos de direita e de esquerda; o Espírito vê-nos do Pai e de Jesus. O mundo vê conservadores e progressistas; o Espírito vê filhos de Deus. O olhar do mundo vê estruturas, que se devem tornar mais eficientes; o olhar espiritual vê irmãos e irmãs implorando misericórdia". Francisco sublinhou ainda que "o Espírito ama-nos e conhece o lugar de cada um no todo: para Ele não somos papelinhos coloridos levados pelo vento, mas ladrilhos insubstituíveis do seu mosaico”.