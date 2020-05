​Missas com fiéis. Alegria no hipódromo de Cascais, desconhecimento no bairro da Outurela

A solução do hipódromo permitiu reduzir para duas missas ao domingo, uma às 10h00, outra às 19h15. O espaço já não é estranho para os paroquianos, refere o Padre Nuno Coelho. “Em alguns momentos de festa, já celebrámos missa, aqui, no hipódromo. As pessoas já estão habituadas. Sempre que celebrámos houve muitas pessoas que dizia que tínhamos de fazer mais isto porque é muito melhor estarmos todos juntos”, sublinha o pároco, que acredita que neste espaço possam estar 400 pessoas em cada celebração.

Fazer missas campais ao domingo foi a solução que o Padre Nuno Coelho arranjou neste regresso. “As circunstâncias da paróquia de Cascais quase que nos obrigaram a vir para a rua. Temos um número largo de igrejas e capelas, com 12 missas dominicais. Somos três/quatro padres a celebrar estas missas, dois deles têm a idade um pouco mais avançada. Por isso, seria muito difícil multiplicar as missas. Seria também muito difícil orientar as pessoas.”

Com o aproximar da hora do início da missa, começam a chegar as primeiras pessoas. Os grupos de escuteiros e jovens fazem o acolhimento e dão todas as indicações. Um grupo de senhoras opta por ficar na bancada, onde há sombra. Dizem umas para as outras “Temos de manter a distância, atenção. Temos de ter espaço de dois metros.” No grupo está Ana Coelho, uma paroquiana que sublinha a importância deste regresso às missas em comunidade. “Acompanhei sempre pelo computador, mas sentia sempre uma tristeza porque estava sozinha. Ouvia apenas, rezava, mas sempre sozinha. Este regresso é uma felicidade. Podemos ver colegas que já não víamos há mais de dois meses”.

Por ser ao ar livre não é obrigatório o uso de máscara, mas a maior parte opta por usá-la. Neste grupo onde está Ana Coelho ouve-se "nem nos reconhecemos".

A bancada e a relva começam a compor-se de fiéis. Rui Coutinho vem com a mulher e os dois filhos. Sublinha que a ideia de fazer a missa no hipódromo, mais do que original, é segura. “Esta é uma forma de fazer uma transição para aquilo que será a normalidade, esperamos nós. Queremos voltar para dentro da igreja, já o podemos fazer, mas nestes dias maiores, com mais afluência, temos de vir para estes espaços abertos e mais seguros. A segurança e a confiança ajudam-nos a estar mais tranquilos do ponto de vista espiritual para celebrarmos a nossa fé”, diz este paroquiano de Cascais.

Eis que chega o momento tão esperado. O padre Nuno Coelho aproxima-se do altar e, durante o cântico inicial, ainda se ouvem algumas palmas entre os presentes.

Um regresso ainda tímido no bairro da Outurela

No final da missa, o padre Josá Manuel tira a máscara e, em jeito de brincadeira, diz para duas paroquianas. “Agora estou de barbas. Fica bem?”. Uma das senhoras responde: “Já tinha reparado. Fica bem, mas pode tirar.”

O pároco de Outurela regressou de barbas depois deste desconfinamento, mas esse é apenas um pormenor perante a alegria do reencontro. Que o diga Maria da Conceição: “Estávamos mesmo a precisar. Aconteceu o que aconteceu, mas agora estamos a voltar ao normal. Espero que corra tudo bem.”

Para Carmina Moreira, este regresso teve balanço positivo. “É uma alegria enorme e acho que nos portámos muito bem, compreendemos tudo. Foi uma alegria enorme voltarmos.”