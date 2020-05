Sete concelhos do Algarve em risco máximo de incêndio

O distrito de Faro tem hoje sete concelhos em risco máximo de incêndio, enquanto o distrito de Beja tem três com risco muito elevado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos algarvios de Monchique, Silves, Faro, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim.

Os restantes concelhos do distrito de Faro apresentam um risco muito elevado ou elevado e apenas Lagoa tem uma situação moderada.

No distrito de Beja, os concelhos com risco muito elevado são os de Odemira, Almodôvar e Mértola.

Os restantes concelhos deste distrito apresentam um risco elevado ou moderado.

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.