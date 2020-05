Covid-19: Veja que concelhos registam maior aumento. Lisboa, Loures e Odivelas lideram

Lisboa (+35), Loures (+34), Odivelas (+22), Amadora (+19), Oeiras (+16), Seixal (+15) e Vila Franca de Xira (+12) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. Os sete pertencem à Região de Lisboa e Vale do Tejo e no seu conjunto somam 153 novos casos.

Dados divulgados este domingo, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 224 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.400 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.568), Porto (1.357) e Matosinhos (1.280). Dos 224 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 181 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram notificados 268 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas - 90% do total de novos casos.

O Norte concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.760 (mais de metade do total de casos). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (11142 - mais 268, o que representa 90% dos novos casos deste domingo), Centro (3.744), Algarve (370), Alentejo (259), Açores (135) e Madeira (90 - desde 7 de maio que este número não muda).



A Grande Lisboa tem vários focos identificados, em algumas empresas da Azambuja e em três bairros da margem Sul, entre os quais o Jamaica.

Impedir que as pessoas se concentrem em cafés é uma das medidas admitidas pelo delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, para contrariar o aumento do número de contágios em bairros mais desfavorecidos da Grande Lisboa.

A associação de moradores de Vale de Chícharos, no Seixal, defendeu esta quarta-feira que o bairro, mais conhecido como Jamaica, deveria ser “isolado” e limitado aos moradores, responsabilizando as “pessoas que vêm de outros concelhos” pelo foco de infeção de covid-19.