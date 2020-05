Coronavírus. Madeira sem novos casos há 25 dias

Veja também:

A Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo o total de 90 pelo 25.º dia consecutivo, mas elevou para 76 os recuperados, mais três do que quinta-feira, sendo, agora, 14 os casos de infeção ativos.

Estes casos, porém, e segundo o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), "sem necessidades de cuidados hospitalares".

Desde 7 de maio que o arquipélago não regista casos de infeção para Covid-19.

"Mantém-se o total de 1.543 casos suspeitos de Covid-19 notificados, dos quais, 1.453 não se confirmaram, 469 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 329 pessoas estão em vigilância ativa e 140 em autovigilância", refere o boletim epidemiológico de hoje do IASAÚDE.

O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) é, até hoje, 14.321, sendo que o número de utentes alvo de teste à covid-19 no arquipélago é de 13.055.

Portugal contabiliza pelo menos 1.410 mortos associados à covid-19 em 32.500 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Relativamente ao dia anterior, há mais 14 mortos (+1%) e mais 297 casos de infeção (+0,9%).