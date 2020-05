Guerra EUA/China: Hong Kong é palco da nova batalha

"O bastão de sanções que os Estados Unidos estão brandindo não assustará Hong Kong e não derrubará a China", escreveu um porta-voz do Partido Comunista da China, no Diário do Povo, num artigo de opinião. O autor usou o pseudónimo "Zhong Sheng", que significa " Voz da China ", frequentemente usada para dar a visão do jornal sobre questões de política externa.

Já o Global Times, também conotado com a linha dura do Partido Comunista Chinês, escreveu: "A China já se preparou para o pior. Não importa o quão longe os EUA vão, a China manterá sua linha".

Um porta-voz do governo de Hong Kong lamentou que os Estados Unidos continuassem a "manchar e demonizar os direitos e deveres legítimos e de soberania" de salvaguardar a segurança nacional. Num sinal de que as manobras diplomáticas não páram, o governo dos EUA disse que colocaria à venda um dos principais imóveis em Hong Kong - um complexo residencial de luxo no valor de HK $ 5 bilões (580 milhões de euros). Um porta-voz do consulado dos EUA em Hong Kong disse que essa medida fazia parte de um programa global que "reforça a presença do governo dos EUA em Hong Kong" através do reinvestimento em outras áreas.

Autoridades da China e Hong Kong justificaram as leis que serão impostas diretamente pela China como forma de restaurar a ordem numa cidade que foi assolada por protestos anti-China e anti-governo, por vezes violentos, no ano passado.

A justificação é a de que as leis se aplicarão apenas a um pequeno número de "agitadores".Os manifestantes, no entanto, argumentam que estão a protestar contra a profunda invasão da China à autonomia e às liberdades de Hong Kong, apesar da promessa de Pequim de conceder à cidade um alto grau de autonomia sob a chamada fórmula "um país, dois sistemas".Mais protestos estão planeados nas próximas semanas.