Covid-19: Venezuela alivia quarentena com método próprio

O Presidente Nicolás Maduro anunciou que, a partir de segunda-feira, a Venezuela vai aplicar um modelo próprio de quarentena preventiva da covid-19, que combina cinco dias de flexibilização disciplinada com dez de confinamento obrigatório.

“É o modelo cinco mais dez, cinco dias de flexibilização disciplinada e dez dias de quarentena com setores primários permitidos em funcionamento. Os cinco dias começam na segunda-feira, 01 de junho”, disse, no sábado, durante uma intervenção transmitida em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.

Este modelo prevê que consultórios médicos e odontológicos abram entre as 07:00 e as 14:00 (12:00 e 19:00 em Lisboa) e o transporte funcione durante dez horas diárias.

As agências bancárias vão abrir quatro horas por dia. De segunda a quinta-feira, vão atender os clientes particulares. Às sextas-feiras, a atenção estará reservada às empresas.