Coronavírus. Número de mortos nos EUA já ultrapassa os 104 mil

Os casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos subiram, este domingo, para 1.779.853, atingindo as 104.081 mortes, segundo uma contagem da Universidade John Hopkins.

Estes números representam um aumento de 20.128 novas infeções e 692 mortes, em relação ao balanço de sábado, à mesma hora.

O estado de Nova Iorque continua a ser o grande epicentro da pandemia nos Estados Unidos, com 370.770 casos confirmados, um número apenas inferior ao da Rússia e do Brasil.

O número de mortes está próximo das estimativas iniciais da Casa Branca, que projetavam, na melhor das hipóteses, entre 100.000 e 240.000 mortes, mas já ultrapassou largamente as estimativas feitas posteriormente pelo Presidente Donald Trump e que apontavam para 50.000 a 60.000 mortes. Desde então, porém, Trump alterou várias vezes a sua previsão até reconhecer na sua estimativa mais recente que o número final será provavelmente entre 100.000 e 110.000 mortes.

Há quatro dias, os Estados Unidos tornaram-se a primeira nação do mundo a exceder as 100 mil mortes por coronavírus, mas um estudo publicado, esta semana, pela prestigiada Universidade de Yale e pelo jornal The Washington Post indica que este número poderá ter sido ultrapassado há semanas.