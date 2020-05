Liga antecipa assembleia-geral

A assembleia-geral extraordinária da Liga Portugal foi antecipada 24 horas, para o único dia sem jogos entre a 25.ª e a 26.ª jornadas do campeonato.

Em cima da mesa, dois temas quentes: o futuro de Pedro Proença como presidente da Liga e a ratificação ou não das cinco substituições para o que resta do campeonato.

Ordem de trabalhos:

“1. Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária da assembleia geral de 30.09.2019;

2. Apreciação, discussão e votação da proposta de ratificação das deliberações da Direção da Liga Portugal de 16 e 23 de março, 5 e 7 de maio, relativas às medidas de resposta à pandemia de Covid-19;

3. Apreciação, discussão e votação da proposta de ratificação das deliberações do Plano de Ação para retoma da competição, datado de 29 de maio;

4. Apreciação, discussão e votação da proposta de alteração ao Regulamento de competições:

- De aditamento temporário de um n.º 11 ao artigo 41.º do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal (comunicado oficial n.º 209, de 26 de maio);

- Alteração temporária ao art.º 46.º n.º 2 do Regulamento de Competições organizadas pela Liga Portugal.

5. Outros assuntos:

a) Discussão do modelo de governação;

b) Outros assuntos de interesse associativo.”