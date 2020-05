Vento Norte no "take off" da TAP

Na aviação o vento de proa é o mais indicado para aterrar e descolar por permitir um ganho de sustentação antecipado, se comparado com o vento de cauda.

Os manuais também sugerem menor distância de pista para descolagem e maior razão de subida, mas são omissos quanto a ventos do quadrante norte, porque o posicionamento da pista pode variar.

Mas, ao contrário das leis da aviação, foi uma forte rajada de vento político com origem a Norte que levou a TAP a rever o plano de voos dos próximos meses para não ignorar o principal aeroporto do noroeste peninsular.

A comissão executiva recuou e disse pretender um “serviço mais próximo a partir de todos os aeroportos nacionais onde a TAP opera”, sem, contudo, esclarecer a desproporção abismal entre as rotas com origem em Lisboa e as que descolam do Porto.

Em causa esteve o dado objectivo da TAP ter incluído só três ligações a partir do Aeroporto Sá Carneiro (Paris, Luxemburgo e Funchal) nos planos de voos para os meses de junho e julho.