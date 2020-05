Santuário de Fátima juntou-se ao Papa pelas vítimas da Covid-19

“Confiamos ao Senhor todas as famílias espalhadas pelo mundo para que sempre e em toda a parte encontrem na oração uma fonte de alegria e serenidade” afirmou o padre Carlos Cabecinhas no início da celebração.

Considerando que “nestes tempos de pandemia, as famílias foram, mais do que nunca, verdadeiras Igrejas domésticas, os lugares por excelência da celebração e da vivência da fé”, o reitor do santuário lembrou as “famílias que estão em dificuldades económicas como consequência da pandemia”, “aquelas que perderam algum ente querido” e “as que estão a atravessar momentos difíceis de vivência familiar”.

Para os peregrinos, o dia de hoje marcou o regresso ao santuário de Fátima depois da quarentena. Às 7h30, na Basílica da Santíssima Trindade celebrou-se a primeira missa do dia aberta aos peregrinos.

Sandra Carvalho veio de Fernão Ferro para participar na celebração da missa e na recitação do Rosário “para ver se esta pandemia passa e se a nossa vida volta ao normal.”

A iniciativa da recitação do Rosário partiu do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (Santa Sé), cujo presidente, D. Rino Fisichella, enviou uma carta aos reitores dos santuários, pedindo que participassem na recitação do Rosário, de acordo com as medidas locais de saúde.

“À luz da situação de emergência causada pela pandemia do coronavírus, que provocou a interrupção da atividade normal de todos os santuários e a interrupção de todas as peregrinações, o Papa Francisco deseja expressar um gesto de proximidade a cada um de vós com a oração do Santo Rosário”, refere a carta enviada aos reitores.

O Papa esteve na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, nos Jardins do Vaticano, e juntaram-se a este momento, além do Santuário de Fátima, os Santuários de Lourdes (França), Aparecida (Brasil), Guadalupe (México) e outros santuários marianos de todo o mundo.

Recorde-se que, em Fátima, Nossa Senhora pediu insistentemente aos pastorinhos que rezassem o terço todos os dias, oferecendo a oração pela paz no mundo.

Esta iniciativa do Papa Francisco a que o Santuário se associou foi particularmente simbólica pois marcou o primeiro dia em que foram retomadas as celebrações comunitárias com a participação de peregrinos na Cova da Iria.