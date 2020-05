O périplo de Marcelo Rebelo de Sousa pelas Igrejas (com fiéis)

Veja também:

Quatro da tarde. Na Igreja dos Mártires, no Chiado, em Lisboa, já se ouvem as vozes dos fiéis ainda antes de entrar. Lá dentro decorre a oração do terço, que antecede, a primeira missa de portas abertas. Todos de máscara, há quem fique e há quem esteja só de passagem. É o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, que decidiu fazer um périplo por várias igrejas.

“Fui à Igreja da Encarnação e agora aqui aos Mártires. A Igreja do Loreto está fechada. Presumo que como está ligada a Itália são capazes de não abrir ainda hoje”, diz o Presidente da República neste encontro com a Renascença.

Com a visita a meio, o Presidente da República conseguiu tirar algumas conclusões perante o que viu nas pessoas.



“Estão saudosas e estão a redescobrir o culto coletivo, não propriamente a vivência da fé isoladamente, mas a vivência da fé em comunidade ou no terço ou na celebração da Eucaristia. Isso claro que se pode acompanhar pela televisão ou pela rádio mas não é a mesma coisa”.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha mesmo que “há uma mais valia adicional que decorre do espirito de comunhão que o ato de culto coletivo tem e que naturalmente a oração individual não tem.”