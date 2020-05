Marcelo agradece às confissões religiosas

Veja também:

O Presidente da República agradece às confissões religiosas o “sentido de Estado” que tiveram ao longo do tempo de confinamento. O agradecimento é feito através de uma nota publicada no site da Presidência, este sábado de manhã, dia em que é possível às confissões religiosas retomarem as celebrações com presença de fiéis.

“No momento em que as confissões religiosas regressam à prática de atos coletivos públicos de culto, o Presidente da República agradece o sentido de Estado e, sobretudo, de Serviço à Vida e à Saúde que demonstraram, ao longo de dois meses e meio, a pensar nos Portugueses e em Portugal”, é o texto da nota de Marcelo Rebelo de Sousa.