A PSP está a esta hora, final da tarde de sábado, no bairro da Jamaica, concelho do seixal, para notificar e encerrar todos os cafés do bairro.

A decisão já estava tomada, depois de confirmado um surto de Covid-19 entre a população residente, mas não estava ainda a ser cumprida.

As relações públicas da PSP de Setúbal avançaram à Renascença que o trabalho decorre sem indicdentes.

A PSP está a acompanhar as autoridades de saúde locais.