Covid-19. PSP encerra cafés do bairro da Jamaica

A PSP esteve este sábado, no bairro da Jamaica, concelho do seixal, para notificar, encerrar e selar provisoriamente todos os cafés do bairro.

Foram encerrados oito espaços e, segundo as relações públicas da PSP de Setúbal, os trabalhos decorreram sem incidentes.

A decisão já estava tomada, depois de confirmado um surto de Covid-19 entre a população residente no bairro, mas não estava ainda a ser cumprida.

A PSP acompanhou a delegada de saúde local.

O bairro tem, pelo menos, 19 casos confirmados de Covid-19.

[notícia atualizada às 19h57]