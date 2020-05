Covid-19 por concelho. Loures, Lisboa e Amadora voltam a registar mais de 100 novos casos

Lisboa (+41), Amadora (+39), Loures (+27), Odivelas (+12), Seixal (+10), Almada (+9), Vila Franca de Xira (+6), Cascais (+5) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. Os sete pertencem à Região de Lisboa e Vale do Tejo e no seu conjunto somam 149 novos casos.

Dados divulgados este sábado, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 224 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2365 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1558), Porto (1354) e Matosinhos (1277). Dos 224 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 181 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram notificados 231 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas - 90% do total de novos casos.

No topo das regiões com mais novos casos registados este sábado, segue-se o Norte do país, com mais 14 novos infetados, o Centro com 11 e o Algarve, com mais um caso. As restantes regiões do país não tiveram casos positivos diagnosticados.