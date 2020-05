Costa Silva. Saiba quem é o novo conselheiro de António Costa

António Costa Silva é o homem escolhido pelo primeiro-ministro, António Costa, para desenhar um programa de recuperação económica. Segundo o Expresso escreve este sábado, o CEO da petrolífera Partex a negociar com todos os ministros do Governo um plano com as apostas estruturais para a economia. E vai falar com partidos e parceiros, em nome do primeiro-ministro.

Segundo o semanário, o contato foi feito há duas semanas, sendo que o primeiro-mnistro pediu ao gestor para preparar um programa de recuperação económica para o país. Costa Silva, engenheiro de minas de formação, nunca antes se tinha metido na política, muito menos em assuntos de governação.



E Expresso chama-lhe paraministro, e diz que o mesmo reuniu com cada ministro para definir os programas que estão previstos ou programados e que devem cair, ficar ou nascer.

Costa Silva não faz parte do Governo de forma oficial o que já mereceu criticas por parte da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que disse que a figura de paraministro não existe em Portugal. E sublinha que deve ser possível a todos os portugueses fazer o escrutínio dos governantes, e possíveis incompatibilidades.