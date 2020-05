Banquetes de casamentos e congressos podem seguir regras dos restaurantes

Veja também:

A Direção Geral da Saúde (DGS) ainda vai definir orientações para vários tipos de eventos sociais, familiares e empresariais. Até que saiam essas orientações, os organizadores de eventos podem se devem reger-se pelas regras aplicáveis ao setor da restauração.

A resolução do Conselho de Ministros publicada esta sexta-feira estabelece como regra geral que “não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a 20”. Mas admite exceções que têm, no entanto, de ser reguladas pela DGS. É o caso dos “eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, quer quanto às cerimónias civis ou religiosas, quer quanto aos demais eventos comemorativos” e dos “eventos de natureza corporativa”, como congressos ou feiras comerciais.

“Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com as necessárias adaptações, o disposto quanto aos espaços de restauração”, lê-se na resolução que dá, assim, resposta a uma queixa que tem sido feita pelos organizadores de eventos: a de não terem quaisquer orientações.

Em março e abril mais de metade dos eventos e festas foram cancelados. Entre esses eventos e festas estão os casamentos que no caso de cerimónia religiosa também tinham, até este fim-de-semana, a recomendação de serem adiados. Contudo, com a abertura das celebrações à presença de fieis, no caso da Igreja Católica a justificação para adiamento passa a ser apenas de natureza social.