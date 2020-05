Balanço DGS. Mais 257 infetados. Lisboa e Vale do Tejo com 90% dos novos casos

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) regista 1.396 mortes (mais 13 que na sexta-feira) provocados pelo novo coronavírus e 32.203 casos positivos (mais 257). A maior parte dos casos, tal como se tem registado nos últimos dias, registou-se em Lisboa e Vale do Tejo. Esta região registou 231 novos casos, ou seja, 90% do total.

Segue-se o Norte do país, com mais 14 novos infetados, o Centro com 11 e o Algarve, com mais um caso. As restantes regiões do país não tiveram casos positivos diagnosticados.



Este relatório atualizado mostra uma subida de 275 no número de recuperados, para um total de 19.186. Isto representa 59,5% dos casos. Neste momento, há 11 621‬ casos ativos.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 322.663 casos suspeitos. O relatório deste sábado, com dados atualizados até às 00h00 de sexta-feira, revela, ainda, que 2.134 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 27 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.