Trump pede mão pesada contra manifestantes em Minneapolis e propõe enviar Exército

O presidente dos Estados Unidos pediu este sábado mão pesada contra os manifestantes em Minneapolis, Estado do Minnesota, que apelidou de “esquerda radical” e expressou disponibilidade para enviar o exército para reprimir os protestos contra a morte de George Floyd.

“Temos o exército preparado e disposto. Se [as autoridades do Minnesota] quiserem chamar o exército, podemos ter as tropas no terreno muito rápido”, afirmou Donald Trump, em declarações feitas aos jornalistas em Washington, antes da partida para a Flórida, onde assistiu ao lançamento da missão espacial Dragon Demo-2, da NASA e da empresa privada SpaceX.

O Presidente associou os manifestantes ao movimento “Antifa”, uma corrente de extrema esquerda que se diz antifascista e recorre à violência para atingir os seus fins, e acusou-os de pertencerem à “esquerda radical”, considerando que as autoridades do Minnesota deveriam ser “mais duras e fortes, porque sendo duras a memória de George Floyd é honrada”.

Na segunda-feira, George Floyd, um afro-americano de 40 anos, morreu enquanto era detido pela polícia de Minneapolis, desencadeando uma onda de protestos e motins contra a brutalidade policial nessa cidade e noutras partes do país, desencadeando várias altercações.

O Governador do Minnesota, Tim Walz, ordenou este sábado a mobilização completa da Guarda Nacional (um corpo de reserva) para lidar com a situação em Minneapolis, onde um recolher obrigatório noturno declarado na sexta-feira com a duração de dois dias não conseguiu travar os protestos.

“A noite passada não teve nada a ver com a morte de George Floyd. Foi atacar a sociedade civil, instigar o medo e perturbar as nossas grandes cidades. Temos visto mais gente de fora da cidade, isto é inaceitável”, opinou Walz, que acrescentou que a “dinâmica” mudou desde terça-feira, quando as manifestações eram pacíficas.

Segundo o jornal “The New York Times”, que citou fontes oficiais, o Departamento de Defesa está a preparar o destacamento de unidades ativas da Polícia Militar em Minneapolis, a pedido de Trump, mas as fontes do jornal referem que a ordem atual de “preparação para o destacamento” não significa que sejam ativadas de imediato, embora este seja o primeiro passo.

A Guarda Nacional já foi ativada não apenas em Minnesota, mas também em outras partes dos Estados Unidos, como o estado de Kentucky, como geralmente acontece quando há distúrbios, mas o destacamento da Polícia Militar pressupõe uma escalada na resposta das autoridades.

O “The New York Times” recordou que essa força de segurança foi utilizada em 1992, durante os motins em Los Angeles, no estado da Califórnia, depois da absolvição de quatro polícias que espancaram o afro-americano Rodney King.