NASA e SpaceX vão tentar novamente lançar o primeiro foguetão comercial

A NASA e as SpaceX vão tentar lançar o primeiro foguetão comercial , o "Falcon Nine" para o espaço este sábado, às 20h22, hora de Lisboa.

Esta é a segunda tentativa, depois de ter sido cancelado o lançamento de quarta-feira passada, devido ao mau tempo. As condições meteorológicas podem ainda trocar as voltas à NASA este sábado, com os especialistas a dizer que há 50% de hipóteses de novo cancelamento.

Maio e junho são época de furacões na Florida e as condições atmosféricas variam muito facilmente. Ao menor risco de existência de relâmpagos ou de condições mais agrestes a missão será abandonada, com nova tentativa marcada para domingo e depois para o dia 2 de junho.

Os técnicos da NASA admitiram que se o lançamento tivesse sido marcado para 10 minutos mais tarde, poderia ter ocorrido. Contudo, uma vez que o foguetão tem de se encontrar com a Estação Espacial Internacional, que se encontra a orbitar a Terra, não existe margem para variações.

A missão é a primeira tentativa de enviar um foguetão comercial para o espaço, sendo financiada em parte pela SpaceX, do milionário Elon Musk, fundador da Tesla. É também a primeira vez em mais de uma década que um foguetão tripulado é lançado dos Estados Unidos.