🔴 Lançamento bem sucedido. Foguetão da NASA e da SpaceX já está em órbita

Foi bem sucedido o lançamento do "Falcon Nine", um projeto conjunto entre a NASA e a empresa SpaceX, do empresário Elon Musk. O "Falcon Nine" transportava a cápsula "Dragon", que se separou da nave para se dirigir para órbita.

O lançamento ocorreu precisamente às 20h22 deste sábado, hora de Lisboa.

Esta foi a segunda tentativa, depois de ter sido cancelado o lançamento de quarta-feira passada, devido ao mau tempo. As condições meteorológicas ainda ameçaram trocar as voltas à NASA, com os especialistas a dizer que havia 50% de hipóteses de novo cancelamento, mas afinal foi possível avançar.