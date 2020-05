Irão critica América por causa do racismo

“Há quem pense que as vidas dos negros tenham valor”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, no Twitter, usando o hashtag #BlackLivesMatter.

O Irão e os Estados Unidos são grandes rivais no palco internacional e trocam frequentes acusações, pelo que o Irão não perdeu tempo em lançar farpas à administração de Donald Trump.

A República Islâmica do Irão criticou este sábado os Estados Unidos por causa da morte de um cidadão negro, asfixiado pela polícia em Minneapolis durante a semana passada.

“Para aqueles de nós que pensamos que têm valor, há muito que chegou a hora para todo o mundo combater o racismo”, concluiu o ministro.

Zarif escreveu ainda que os Estados Unidos estão a desperdiçar os recursos nacionais, lançando-se em aventuras pelo mundo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão já tinha denunciado o assassinato de George Floyd por um polícia que o imobilizou e depois se ajoelhou durante vários minutos em cima dele, com um joelho por cima do pescoço. Na declaração o Ministério condena o “trágico assassinato de pessoas negras e a discriminação racial mortal nos Estados Unidos”.

A morte de George Floyd provocou fortes protestos nos Estados Unidos que já causaram mais mortes. O Irão, contudo, diz que “as vozes dos manifestantes devem ser ouvidas e a repressão de americanos em sofrimento deve parar imediatamente”.