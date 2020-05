Coronavírus. Plantel do V. Setúbal já tem cinco testes negativos

Veja também:

Os jogadores, equipa técnica e 'staff' do Vitória de Setúbal deram negativo no quinto rastreio à Covid-19, realizado na sexta-feira, anunciou este sábado o clube da I Liga de futebol em comunicado.

Os resultados foram conhecidos depois de o plantel do conjunto sadino ter sido submetido aos testes no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

"Neste novo rastreio efetuado à covid-19, todos os testes deram negativo, ou seja, nenhum jogador, treinador ou elemento do 'staff' se encontra infetado", lê-se no comunicado.

A próxima bateria de exames - a sexta - será cumprida ainda antes da partida para a Madeira, onde o emblema sadino tem encontro marcado com o Marítimo, no dia 4 de junho, às 19h00, em partida da 25.ª jornada do campeonato.

Após 24 jornadas, o Vitória de Setúbal ocupa a 12.ª posição, com 28 pontos. O FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

No plano de desconfinamento face à pandemia de Covid-19, o Governo autorizou a realização à porta fechada dos 90 jogos da I Liga, suspensa desde 12 de março, e da final da Taça de Portugal, entre 'dragões' e 'águias', tendo excluído a continuidade da II Liga.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 364 mil mortos e infetou mais de 5,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.396 pessoas das 32.203 confirmadas como infetadas, e há 19.186 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.